Цены продолжат расти в сумасшедшем ритме: сахар, который и так в разы подорожал, станет еще дороже

Европейские производители сахара опасаются, что в этом году им будет не хватать сырья из-за экстремальных погодных условий, пишет Bloomberg.

По словам главы Эстонского продовольственного союза Сирье Потисепп, весьма вероятно, что из-за дефицита цена на уже подорожавший сахар еще больше вырастет. „Запасы на сахар невелики, конечно, это дает возможность снова поднять цену“, — сказала Потисепп и добавил, что цена на сырье определяется соотношением спроса и предложения.

Потисепп не смогла точнее предсказать, насколько может вырасти цена на сахар. „Нам не стоит бояться дефицита сахара на прилавках магазинов. Сахар будет, но однозначно подорожает. Насколько я знаю, предприятия без сахара не останутся, потому что все равно закупают с запасом на несколько месяцев“, — сказала она.

По словам Потисепп, есть две основные причины роста цен на сахар. „Во-первых, сахара производится меньше, а выход сахарного сырья, то есть сахарной свеклы, был ниже в зависимости от региона как из-за засухи, так и из-за наводнений. Если сырья меньше, то, к сожалению, цена тоже растет“, - сказала она.

По сравнению с апрелем прошлого года больше всего из продовольственных товаров подорожал сахар - на 86,1%. Какао подорожало на 41,5%, оливковое масло на 41,4%, соусы на 40,9%, хлебобулочные изделия на 35,6%, мясо птицы на 35,1%.