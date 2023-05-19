19.05.2023, 14:45
Экс-министр Рейнсалу лишил бы Лехтме ордена. Министерства ждут окончания следствия(11)
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Министерства ожидают результатов расследования, чтобы после этого уже решать вопрос о наградах Йоханны-Марии Лехтме.
Член парламентской фракции Eesti 200 (сообщившая сегодня об уходе из Рийгикогу) Йоханна-Мария Лехтме неоднократно поощрялась за свою работу в НКО „Слава Украине“. Хотя к сегодняшнему дню выяснилось, что часть собранных пожертвований, по всей видимости, не использовалось по целевому назначению, в чем сейчас пытается разобраться в рамках уголовного дела прокуратура, никто пока не спешит лишать Лехтме врученных ей орденов и наград.