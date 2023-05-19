19.05.2023, 13:14
Йоханна-Мария Лехтме уходит из Рийгикогу. Что думают члены фракции о ситуации(39)
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Член парламентской фракции партии Eesti 200 Йоханна-Мария Лехтме объявила о том, что покидает кресло депутата Рийгикогу. Фракция заняла осторожную позицию в отношении запутанных финансовых дел Лехтме — все ждут судебную оценку произошедшему.
„Это мое личное решение. Как член Рийгикогу, я бы продолжала находиться под повышенным вниманием общественности, что не способствовало бы ни восстановлению истины, ни справедливому расследованию. Хочу также уберечь партию, которая незаслуженно оказалась под очень большим давлением общественности“, - сказала Лехтме.
Она не хочет давать оценку предъявленным ей обвинениям, но по-прежнему заявляет, что даст исчерпывающие ответы в ходе возбужденного правоохранительными органами расследования.