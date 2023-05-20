Новые ставки земельного налога станут известны к 1 июля

Поскольку, в результате плановой оценки стоимость земель по всей Эстонии увеличилась в среднем более чем в восемь раз, а местами и в несколько десятков раз, на повышение земельного налога изначально был установлен лимит: максимальное повышение земельного налога может составлять 10% в год. Однако действующая коалиция решила отменить данное ограничение.

Как сообщает RusERR, коалиция планировала со следующего года предоставить местным самоуправлениям право отменять освобождение от уплаты налога на землю под домами на территории собственника и превышать десятипроцентный ежегодный рост налоговой ставки, но, по словам министра финансов Марта Вырклаэва, при нынешних темпах разработки законопроекта это произойдет только в 2025 году.

Вырклаэв пояснил, что сейчас действует ограничение, согласно которому земельный налог не может повышаться более чем на 10% в год, но, согласно новому плану, местные самоуправлениям смогут сами принимать решения относительно его повышения с целью увеличить свою доходную базу.

По его словам, со следующего года этого, однако, не произойдет, поскольку за это время невозможно успеть установить налоговые ставки надлежащим образом и привлечь достаточное число людей.

„Поскольку для самоуправлений это большие перемены, необходимо обсудить это летом“, – сказал Вырклаэв. Освобождение от уплаты налога и упразднение границы повышения налога станут возможны с 2025 года, поскольку, согласно Закону о налогообложении, между принятием налогового закона и его вступлением в силу должно пройти не менее шести месяцев.

Также для того, чтобы смягчить влияние переоценки земель, которая отразится на земельном налоге, были снижены налоговые ставки, колеблющиеся в настоящее время от 0,1% до 2,5%. С 2024 года ставки составят 0,1% до 1,0%.

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