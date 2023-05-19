Хорошая новость: Lidl открывает еще один магазин в Эстонии
1 июня в волости Раквере, на улице Уссимяэ, 1, в 8:00 откроется магазин Lidl. Lidl Eesti инвестировал в строительство магазина, а также благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры более пяти миллионов евро. С открытием магазина в Раквере было создано 20 новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, говорится в пресс-релизе Lidl.
Новый магазин Lidl находится в хорошо доступном районе на улице Уссимяэ, что позволяет жителям Раквере удобно совершать покупки. В день открытия 1 июня всех посетителей ждут специальные предложения по случаю открытия, которые будут действовать только в раквереском магазине, а также множество сюрпризов и лотерея. По случаю Дня защиты детей планируются также детские мероприятия и развлечения.
Магазин построен экологично, в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергосберегающее, и в нём используется только зелёная энергия. В новом магазине просторный торговый зал площадью 1438 квадратных метров, с широкими проходами, что повышает удобство совершения покупок.
До магазина легко добраться на общественном транспорте, на машине или на велосипеде. К зданию магазина примыкает парковка, на которой 149 широких парковочных мест, в том числе 3 парковочных места для людей с особыми потребностями и 2 семейных парковочных места. Кроме того, предусмотрены парковочные места для 12 велосипедов.
Первые четыре недели после открытия магазин будет радовать клиентов особенно хорошими ценами и льготными предложениями. Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Открытие нового магазина в Раквере – часть стратегии развития сети магазинов Lidl, начало которой в Эстонии было положено 3 марта 2022 года. Тогда одновременно открылись восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия нового магазина у Lidl будет в Эстонии в общей сложности двенадцать магазинов.
Памятка покупателя Lidl:
В Раквере магазин Lidl откроется в четверг, 1 июня, в 8:00. Магазин будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.
Парковаться на автостоянке магазина можно бесплатно в течение 1,5 часа на основании парковочных часов.
В Lidl используются электронные ценники, которые располагаются над товаром.
Еженедельные льготные предложения действуют в магазинах Lidl с понедельника по среду и с четверга по воскресенье. Количество товара, предлагаемого по льготной цене, ограничено.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов по бесплатному телефону 800 0049 108 в рабочие дни с 8:00 до 18:00.
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