Директор Школы Свободы: отправлять детей на олимпиады - для нас не задача номер один. Как украинские дети заканчивают учебный год вне дома
Подходит к концу первый учебный год в Эстонии для украинских детей. Для многих из них это учебное время прошло непросто. Сложнее всего оказалось ученикам одиннадцатых классов, ведь в Украине этот класс — выпускной, в Эстонии - двенадцатилетняя система образования. Перед украинскими парнями и девушками сейчас стоит серьезный выбор — продолжать ли учебу. RusDelfi поговорил о годе учебы украинских детей вне дома с директором таллиннской Школы Свободы Ольгой Селищевой.
- Первый учебный год украинских детей вне дома. Как прошел этот год для детей? Как для школы?
- Не верится, что прошел уже почти целый год, потому что это время было очень интенсивным. Когда Школа Свободы создавалась, все время казалось: ну вот сейчас будет немного легче, ну вот сейчас будет немного проще. И год пролетел. Прошлым летом, когда продумывали концепцию, искали учителей, для нас было самое важное — создать для детей благоприятную безопасную среду, где они могли бы продолжить свое обучение. Мы понимаем, что никоим образом не можем заменить дом, но сделать так, чтобы им здесь было хорошо — в наших силах. По прошествии года уверенно заявляю: этого мы добавились.