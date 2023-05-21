Новости Эстонии
21.05.2023, 10:47

Можно ли в Таллинне ломать сирень для букетов?

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ФОТО: Arvi Kriis | Delfi Meedia

Весь Таллинн начинает утопать в зелени. Уже активно цветут черемуха и сирень, и многие хотят взять домой душистые ветки. Можно ли по закону рвать сирень для букетов?

RusDelfi отправил запрос в муниципальную полицию.

„Согласно действующему в Таллинне предписанию о благоустройстве, §9 ч.1 п.3, в общественном пространстве запрещено повреждать озеленение, деревья и кусты. В муниципальную полицию жалобы на нарушения такого рода не поступали. В целом, горожане должны проявить осознанность и не ломать растущие в городском пространстве кусты сирени, чтобы они продолжали радовать всех своим цветением“, — прокомментировали представители полиции.

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