Можно ли в Таллинне ломать сирень для букетов?

„Согласно действующему в Таллинне предписанию о благоустройстве, §9 ч.1 п.3, в общественном пространстве запрещено повреждать озеленение, деревья и кусты. В муниципальную полицию жалобы на нарушения такого рода не поступали. В целом, горожане должны проявить осознанность и не ломать растущие в городском пространстве кусты сирени, чтобы они продолжали радовать всех своим цветением“, — прокомментировали представители полиции.