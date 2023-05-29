Мама девочки, у которой диагностировали агрессивную опухоль мозга: узнав об этом, я рыдала без остановки

„Меня в прошлом году по телевизору показывали!“ - заявила Ити Марта, когда мы встретились с ней и ее мамой Аиде Лемберг в одном из таллиннских кафе. Автор этих строк пришла на встречу не с пустыми руками. Ити Марта расплылась в улыбке, получив свое любимое лакомство — леденцы на палочке. О том, как лучше всего порадовать девочку, мне рассказала Луйве Мерилай, член правления Эстонского союза родителей детей, больных раком, когда рассказывала о ней и об устраиваемом организацией благотворительном мероприятии „Утиное ралли“, благодаря которому собираются средства в Фонд помощи больных раком детям и их родителям.