Экономика
19.05.2023, 11:35

В конце года для электросамокатов начнет действовать обязательное дорожное страхование

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Самокаты Bolt.
Самокаты Bolt.
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

В конце декабря дорожное страхование электрических самокатов станет в Эстонии обязательным, требование будет действовать и в отношении личных транспортных средств. Стоимость страхования определится в результате конкуренции цен, которые предложат страховые фирмы, пишет Delfi Ärileht.

С 23 декабря в странах-членах Евросоюза станет обязательным дорожное страхование для электросамокатов, если скорость производителя транспортного средства 25 км/ч и выше или его масса достигает 25 килограммов и он движется со скоростью выше 14 км/ч, сообщил советник отдела автомобильных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хендрик Аллвеэ.

Требование дорожного страхования от несчастных случаев будет распространяться и на личные электросамокаты, которые соответствуют вышеперечисленных условиям. Обязанность оформлять страховку не распространяется на электрические велосипеды. „При наличии обязательного дорожного страхования пострадавшим в дорожном происшествии с самокатом будут быстрее возмещать ущерб“, - пояснил Аллвеэ.

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