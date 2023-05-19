19.05.2023, 11:35
В конце года для электросамокатов начнет действовать обязательное дорожное страхование(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце декабря дорожное страхование электрических самокатов станет в Эстонии обязательным, требование будет действовать и в отношении личных транспортных средств. Стоимость страхования определится в результате конкуренции цен, которые предложат страховые фирмы, пишет Delfi Ärileht.
С 23 декабря в странах-членах Евросоюза станет обязательным дорожное страхование для электросамокатов, если скорость производителя транспортного средства 25 км/ч и выше или его масса достигает 25 килограммов и он движется со скоростью выше 14 км/ч, сообщил советник отдела автомобильных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Хендрик Аллвеэ.