Ситуация на дорогах: в Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили девочку, автомобиль Сил обороны съехал в кювет

В 7.27 в Таллинне у дома по улице Кярбери, 60 был совершен наезд на 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель автомобиля Audi A6 уехал с места происшествия, девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу. Точные обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

В 7.54 46-летняя женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля Toyota Yaris, у дома по Палдискому шоссе, 52 в Таллинне наехала на 39-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11.58 в Таллинне около дома по улице Нооле, 7А упал ехавший на велосипеде 46-летний мужчина. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.17 произошло дорожно-транспортное происшествие в Таллинне на перекрестке Пярнуское шоссе, 10 и Суур-Карья, 23. 72-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Camry наехал на человека, который пересекал проезжую часть на электрическом самокате вместе с 15-летним мальчиком. Пострадавшего в результате происшествия подростка доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 14.07 в Вирумаа в деревне Вахакулму волости Тапа 20-летний мужчина, управлявший принадлежащем Силам обороны автомобилем, съехал в кювет. Водителя доставили для проверки в медицинскую часть в Тапа. Находившегося в автомобиле в качестве пассажира 20-летнего мужчину отправили в Ракверескую больницу.

В 15.24 произошло происшествие в Таллинне у дома по Нарвскому шоссе, 95.19-летний мужчина, съезжавший с горки на велосипеде, потерял управление и упал. Велосипедиста доставили в Восточно-Таллиннсукю центральную больницу.

Задержали двух водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Информации об угнанных или найденных транспортных средствах не поступало.

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