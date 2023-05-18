ФОТО | В самом центре Таллинна в знак протеста стоял внедорожник(5)
Сегодня в 16 часов столичная полиция на кругу у гостиницы „Виру“ обнаружила остановившийся внедорожник, на крыше которого был установлен плакат с призывом к депутатам Рийгикогу. С водителем была достигнута договоренность и через некоторое время машина уехала.
Сегодня в центре Таллинна у кольца Виру остановился внедорожник с плакатом на крыше. Надпись гласила: „Члены Рийгикогу: прекратите сюсюкаться с пед**ми в Эстонии!“.
Полиция прибыла на место после 16:00 и, пообщавшись с водителем, договорились о том, чтобы водитель убрал машину с кольцевой развязки.
По словам пресс-секретаря полиции, закона, запрещающего вывешивать знак на крыше, не существует. Однако водитель все равно может быть привлечен к ответственности, но не за знак, а за отсутствие водительских прав. У водителя не было эстонских прав. Полиции он предъявил права США. Чтобы убрать машину, водитель вызвал человека, имеющего водительские права Эстонии.