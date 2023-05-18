Надаль заявил о планах завершить карьеру в 2024 году

„Никогда не знаешь, как все обернется, но мое намерение состоит в том, чтобы следующий год был моим последним“, — сказал Надаль.



Надаль не играл с января. В апреле испанец признал, что его травма так и не зажила, хотя он рассчитывал, что это займет не более двух месяцев. В итоге теннисист пропустил пять турниров серии „Мастерс“ и не сможет выступать еще несколько месяцев.



Надаль за карьеру выиграл 22 турнира „Большого шлема“, в том числе рекордные 14 раз побеждал на „Ролан Гаррос“.



В рейтинге ATP он занимает 14-е место.



В декабре прошлого года Надаль попросил журналистов перестать спрашивать его о завершении карьеры.

