Теннис
18.05.2023, 18:29

Надаль заявил о планах завершить карьеру в 2024 году

 
ФОТО: CATI CLADERA | Scanpix

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил на пресс-конференции, что планирует завершить карьеру в следующем году.

Ранее в четверг 36-летний Надаль заявил, что впервые пропустит „Ролан Гаррос“, пишет РБК

Теннисист собирается посвятить время восстановлению после травмы бедра, чтобы быть готовым соревноваться в 2024 году, который станет для него последним в большом теннисе.

„Никогда не знаешь, как все обернется, но мое намерение состоит в том, чтобы следующий год был моим последним“, — сказал Надаль.

Надаль не играл с января. В апреле испанец признал, что его травма так и не зажила, хотя он рассчитывал, что это займет не более двух месяцев. В итоге теннисист пропустил пять турниров серии „Мастерс“ и не сможет выступать еще несколько месяцев.

Надаль за карьеру выиграл 22 турнира „Большого шлема“, в том числе рекордные 14 раз побеждал на „Ролан Гаррос“.

В рейтинге ATP он занимает 14-е место.

В декабре прошлого года Надаль попросил журналистов перестать спрашивать его о завершении карьеры.

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