Спецкомиссия Рийгикогу обратится к правительству по вопросу об информаторе по делу НКО „Слава Украине“

По словам председателя специальной комиссии Марта Хельме, комиссия ждет ясности и ответов на вопросы, касающиеся уголовного производства в отношении MTÜ Slava Ukraini! и украинских партнеров НКО. „По мнению специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией, важно предоставить Александру Чернову защиту, если возникнет такая необходимость. Также важно получить его показания с целью всестороннего расследования подозрений в рамках текущего уголовного производства“, – сказал он.

Заместитель специальной комиссии Ээрик-Нийлес Кроссотметил, что Чернов, сообщивший о возможном злоупотреблении средствами, пожертвованными MTÜ Slava Ukraini! и украинскому партнеру All For Victory, находится под домашним арестом. „По мнению комиссии, важно, чтобы правозащитные органы Эстонии смогли опросить Чернова без оказания на него давления, напрямую и без ограничений по времени. Опираясь на доступную общественности информацию, мы пришли к выводу, что наилучший способ для этого – опросить Чернова в Эстонии“, – сказал Кросс.

На заседании в понедельник комиссия встретится с государственным прокурором, который ведет уголовное производство по делу Slava Ukraini!.

Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией осуществляет парламентарный надзор за применением антикоррупционных мер.