ВИДЕО | Разговариваем на эстонском языке с украинцами из Школы Свободы: „Я готов к экзамену на 80%“

25 мая Школе Свободы будет год. Проучившиеся с сентября по май украинцы должны будут сдать экзамен на категорию А2. Категория А, в Европейской системе владения иностранным языком, определяется как элементарное владение (Basic User). Согласно требованиям, ученик:



— понимает отдельные предложения и популярные выражения связанные с основными сферами жизни (сведения о себе и семье, покупках, устройстве на работу и т.п.).