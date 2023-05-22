ВИДЕО | Разговариваем на эстонском языке с украинцами из Школы Свободы: „Я готов к экзамену на 80%“(1)
Какой уровень языка у проучившихся год в Школе Свободы украинских детей? Репортер RusDelfi поговорил на эстонском языке с учениками 11-го класса Егором и Андреем, которым совсем скоро предстоит сдать экзамен на категорию А2.
25 мая Школе Свободы будет год. Проучившиеся с сентября по май украинцы должны будут сдать экзамен на категорию А2. Категория А, в Европейской системе владения иностранным языком, определяется как элементарное владение (Basic User). Согласно требованиям, ученик:
— понимает отдельные предложения и популярные выражения связанные с основными сферами жизни (сведения о себе и семье, покупках, устройстве на работу и т.п.).
— может общаться на знакомые или бытовые темы.
— простыми словами может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.
Уровень А2 не подразумевает умения импровизировать, поэтому вопросы были отправлены ученикам заранее.
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