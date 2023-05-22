Новости Эстонии
22.05.2023, 08:30

ВИДЕО | Разговариваем на эстонском языке с украинцами из Школы Свободы: „Я готов к экзамену на 80%“

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Какой уровень языка у проучившихся год в Школе Свободы украинских детей? Репортер RusDelfi поговорил на эстонском языке с учениками 11-го класса Егором и Андреем, которым совсем скоро предстоит сдать экзамен на категорию А2.

25 мая Школе Свободы будет год. Проучившиеся с сентября по май украинцы должны будут сдать экзамен на категорию А2. Категория А, в Европейской системе владения иностранным языком, определяется как элементарное владение (Basic User). Согласно требованиям, ученик:

— понимает отдельные предложения и популярные выражения связанные с основными сферами жизни (сведения о себе и семье, покупках, устройстве на работу и т.п.).

— может общаться на знакомые или бытовые темы.

— простыми словами может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

Уровень А2 не подразумевает умения импровизировать, поэтому вопросы были отправлены ученикам заранее.

Cмотрите видео!

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