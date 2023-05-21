Осенью вступит в силу важная поправка, которая позволит штрафовать нарушителей на миллионы

В потолке штрафов существенных изменений не произойдет — пределом останется штраф в размере до 20 млн евро или до 2% международного оборота предприятия. Изменения исправят несогласованность между Законом о защите личных данных и Пенитенциарным кодексом: последний говорит о том, что максимальный штраф составляет 400 000 евро, а первый называет сумму в 20 млн.