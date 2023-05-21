Экономика
21.05.2023, 16:16

Осенью вступит в силу важная поправка, которая позволит штрафовать нарушителей на миллионы

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OG Elektra videovalve töötaja.
OG Elektra videovalve töötaja.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

С осени Инспекции по защите данных станет гораздо легче штрафовать предприятия за нарушения требований по защите данных, потому что вступят в силу изменения, исходящие из правовых актов Европейского союза, пишет Äripäev.

В потолке штрафов существенных изменений не произойдет — пределом останется штраф в размере до 20 млн евро или до 2% международного оборота предприятия. Изменения исправят несогласованность между Законом о защите личных данных и Пенитенциарным кодексом: последний говорит о том, что максимальный штраф составляет 400 000 евро, а первый называет сумму в 20 млн.

Руководитель по связям с общественностью Инспекции по защите данных Катрин Хауг отмечает, что миллионные штрафы предназначены скорее для крупных международных концернов (таких как Google или Meta), а не для малых и средних местных компаний.

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