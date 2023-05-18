Начинающим предпринимателям: как создать то, что будет продаваться, и научиться общаться со СМИ так, чтобы о вас писали(1)
В нарвской штаб-квартире Технополя 16 мая при финансовой поддержке Startup Estonia послушать профессионалов, готовых поделиться с начинающими предпринимателями опытом и лайфхаками, собралось немало людей. В числе зрителей были замечены не только нарвитяне и жители Ида-Вирумаа, но и таллиннцы.
Как привлечь свои первые инвестиции, „пилить“ ли идеальный продукт годами или же начать продажи уже спустя месяц? Как сделать так, чтобы о вас заговорили и научиться общаться со СМИ с взаимной пользой? На эти вопросы участники встречи получили исчерпывающие ответы. Более двух часов интенсивной „прокачки“, живое общение и самые смелые вопросы, не оставшиеся без ответа.
Семинар открыл соучредитель WOF Labs, один из организаторов международной конференции NFT Tallinn 2022-2023, ключевой ментор Технополя и инвестор Aлександр Гансен, который в подробностях рассказала о том, почему стартап - это история не про быстрые деньги и кому вообще стоит или не стоит смотреть в сторону инноваций и технологий, чтобы это принесло результаты, о которых вы, возможно мечтаете.
Александр поделился личным опытом, когда сам пришел в стартап индустрию из традиционного бизнеса, и первый блин оказался комом.
„Проблему, которую мы пытались решить с помощью стартапа в тот первый раз, нам решить не удалось. Теперь, когда мы набрались опыта, мы понимаем, что в нынешних реалиях она нерешаема. Но в тот момент мы просто не могли этого понять“, - рассказал Александр Гансен, подчеркнув, что зато его команда научилась обращаться с рынком и общаться с инвесторами.
Одной из главных ошибок начинающего стартап-предпринимателя Гангсен назвал бесполезную трату времени на „выпиливание“ некоего идеального продукта, который потом оказывается никому не нужным.
„Не совершайте такой ошибки! Вместо этого идите „по учебнику“ и начните с понимания рынка, ситуации, общения реальными людьми, которые подтвердят вам, что ваш продукт и ваше решение - это именно то, чего они ждали. Или опровергнут это, а вы сэкономите свои ресурсы для поиска иного решения.
Вдобавок Гансен выделил проблему Эстонии как небольшой страны, которую неправильно рассматривать как рынок, за пределы которого вы не собираетесь выходить.
„К нам нередко попадают такие команды, которые рассказывают, что они создают гениальное приложение для Нарвы.. или для Эстонии, что чуть лучше, но ненамного. Потому что если проблема существует, то она глобальная. И я всем говорю, что Эстония - это не рынок. Эстония - прекрасное место, чтобы растить детей. Здесь можно протестировать продукт или услугу, но надо моментально идти на внешние рынки. Архиважно мыслить глобально“, - советует Александр Гансен.
„Кроме того, необходимо понять, чем ваш продукт принципиально отличается от того, что придумывали в этой сфере предыдущие поколения.Я уверен, что в следующие 5-10 лет все, что может быть оцифровано, будет оцифровано и токенизировано. У всех предметов физического мира появятся их виртуальные двойники. Так почему бы вместо того, чтобы создавать приложения для салонов красоты не рассмотреть проекты будущего?“ - задает риторический вопрос Гансен.
Участники встречи также узнали, каковы основные причины смерти стартапа. И самая важная - противоречия внутри вашей команды. „Если у вас разный уровень энергии, разное видение, если вы не в состоянии договориться и распределить обязанности на старте, успеха не будет“, - считает ментор Технополя.
Основатель стартапа WiseClean и участник программы стартап-инкубатора Технополя Влад Белопольский рассказал о пути развития своего стартапа, лаконично определив его как „Bolt в сфере уборки“. Коротко говоря, это приложение, с помощью которого вы в несколько кликов сможете заказать уборку своей квартиры, сократив время ожидания до пары дней.
Влад рассказал, что самое важное на ранней стадии развития стартапа - понять, кто ваш пользователь и создать т.н. „минимально жизнеспособный продукт“. „После этого вам нужно получить обратную связь и начать процесс доведения этого продукта до идеала. Если ваш продукт нужен - пользователи будут его потреблять. Однако важно понимать, что если мы, грубо говоря, строим автомобиль, не надо думать, что минимально жизнеспособный продукт - колесо“, - предостерег от неправильного пути основатель WiseClean.
Менеджер по развитию бизнеса CAV Solutions и выпускник стартап-инкубатора Технополя Дмитрий Пименов рассказал о большом пути, который проделал их стартап - от момента разработки устройства для верификации личности до выхода на рынок США и продаж. Его основные выводы о том, как избежать неудач заключаются в том, что необходимо правильно выбрать целевую аудиторию в общении с инвесторами, правильно разделить обязанности внутри команды и грамотно распределить финансовые вложения.
О том, как следует общаться со СМИ, чтобы это общение оказалось взаимовыгодным, рассказала журналист портала RusDelfi и советник Технополя по коммуникации с русскоязычными СМИ Евгения Парв.
Важные тезисы, которые помогут вам правильно прорекламировать свой продукт с помощью медиа:
Если вы все еще сомневаетесь, становиться ли вам участником программы стартап-инкубатора Технополя, то самое время это сделать: кроме бесценного опыта маститых менторов, вы также получите инфоподдержку от советников коммуникационного отдела и первые статьи для СМИ
Во главе истории всегда новостной повод и человек
Чтобы вами заинтересовалось телевидение, следует обеспечить своей истории интересный видеоряд
Заголовок - это поле ответственности редактора. Нельзя требовать от редактора изменить заголовок, если это не проплаченный рекламный текст. Поэтому не говорите в интервью того, чего не хотите после увидеть в заголовке
Не требуйте текст на вычитку, научитесь давать интервью таким образом, чтобы не пришлось перепроверять написанное. Но если все же берете его на вычитку, меняйте только факты, не меняя суть и стиль материала. В противном случае, журналист/редактор может передумать публиковать материал после ваших правок
Для того, чтобы гарантированно попасть на страницы СМИ, завяжите диалог с тем журналистом, который интересуется вашей темой. Для этого придется изучить издание, в котором хотели бы рассказать о себе и своем продукте
Не бойтесь рассказывать о неудачах и провалах: читателю важна не глянцевая картинка, а реальный опыт.
Координатор программы русскоязычной инкубации Ольга Курдовская говорит, что для нее, как для человека, который запускал работу стартап-инкубатора в Нарве, важно видеть результат.
„И этот результат я наблюдаю уже на протяжении трех лет - это и количество людей на мероприятиях, причем хватает как постоянных участников, так и новых. Это и успехи команд, которые находятся в инкубации либо уже выпустились. Это и новые проекты, в которые Технополь вовлечен, как надежный партнер - речь о строительстве в Йыхви самого большого в Эстонии (около 10 000 кв.м площадь всего комплекса) центра для кинопроизвоства и стартап-инкубатора. Евгения очень верно сказала в своем выступлении, что если вы еще думаете, подавать вам свою заявку в программу инкубации или нет, то самое время это сделать (заполнить форму можно здесь), в том числе и потому, чтобы помимо менторской поддержки, получить еще и медийную. Иначе, как на вас обратит внимание инвестор, который о вас даже ничего не знает, но ваш проект может быть для него потенциально интересным. Рекомендую также присоединиться к нашему русскоязычному сообществу в Telegram https://t.me/startupincubator, чтобы всегда быть в курсе последних событий и не пропустить ни одного интересного мероприятия“.