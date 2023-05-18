Новости Эстонии
18.05.2023, 16:45

РЕЙТИНГИ | Поддержка Каи Каллас падает. У EKRE большая поддержка мужского электората

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ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Юри Ратас и Мартин Хельме собрали за счет лидера Партии реформ дополнительную поддержку, но самым предпочтительным премьер-министром по-прежнему является Каллас, пишет Eesti Päevaleht.

Большой политический переполох, который начался с обнародования коалиционного договора нового правительства и недавно дошел до Рийгикогу, ожидаемо отразился на рейтинге премьер-министра Каи Каллас как главы правительства.

Согласно свежему опросу общественного мнения, проведенному в мае Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht, количество людей, считающих лидера Партии реформ лучшим премьер-министром, заметно уменьшилось. В мае Каю Каллас на посту главы правительства пожелали видеть 32% принявших участие в опросе граждан избирательного возраста.

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