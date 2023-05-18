Финалист Уимблдона получил травму из-за вооруженного ограбления
Финалист Уимблдона, австралийский теннисист Ник Кирьос пропустит „Ролан Гаррос“ из-за травмы стопы, которую он получил, пытаясь помочь своей матери после нападения вооруженного грабителя. Об этом Reuters заявил менеджер спортсмена Дэниел Хорсфолл.
Грабитель угрожал матери Кирьоса оружием в их доме в Канберре, после чего угнал Tesla теннисиста. Кирьос через приложение помог полиции найти машину.
„Ник порезал левую ногу, непонятно как“, — сказал менеджер, предположив, что это случилось, когда у теннисиста случился „выброс адреналина“ и он бежал к матери на помощь.
По его словам, из-за того что Кирьос травмировал стопу у мизинца, он не может полноценно тренироваться. „По сути, это просто отбросило его примерно на две с половиной недели в его графике тренировок для возвращения на корт“, — сказал Хорсфолл.
Кирьос не играл с октября прошлого года, в январе он перенес операцию на колене. Австралиец выиграл за карьеру семь турниров ATP, его лучшим местом в рейтинге было 13-е. В прошлом сезоне Кирьос дошел до финала Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу.
„Ролан Гаррос“ пройдет с 22 мая по 11 июня.
Источник - РБК
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