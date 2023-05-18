Финалист Уимблдона получил травму из-за вооруженного ограбления

Грабитель угрожал матери Кирьоса оружием в их доме в Канберре, после чего угнал Tesla теннисиста. Кирьос через приложение помог полиции найти машину.



„Ник порезал левую ногу, непонятно как“, — сказал менеджер, предположив, что это случилось, когда у теннисиста случился „выброс адреналина“ и он бежал к матери на помощь.



По его словам, из-за того что Кирьос травмировал стопу у мизинца, он не может полноценно тренироваться. „По сути, это просто отбросило его примерно на две с половиной недели в его графике тренировок для возвращения на корт“, — сказал Хорсфолл.



Кирьос не играл с октября прошлого года, в январе он перенес операцию на колене. Австралиец выиграл за карьеру семь турниров ATP, его лучшим местом в рейтинге было 13-е. В прошлом сезоне Кирьос дошел до финала Уимблдона, где проиграл Новаку Джоковичу.



„Ролан Гаррос“ пройдет с 22 мая по 11 июня.



Источник - РБК