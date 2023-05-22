ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Как с максимальной для себя выгодой оформить договор дарения?

Я старый человек, имею квартиру в одном поселке. Все необходимые улучшения-обновления (спасательный департамент, электричество, печные работы), которые еще нужно сделать, помимо тех, что делает квартирное товарищество, начинают давить на меня в финансовом плане. Если бы я оформила договор дарения в пользу внука моего покойного мужа (у меня самой детей нет), то как составить договор дарения так, чтобы получить от этого максимальную выгоду?



Могу ли я указать в договоре дарения, что он должен ухаживать за мной?