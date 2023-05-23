23.05.2023, 08:00
Были ли эффективными во время пандемии коронавируса маски, ограничения на передвижение и вакцинация? В Эстонии этот вопрос никто не изучает(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии ни одно государственное или научное учреждение не считает необходимым проанализировать, насколько эффективны во время пандемии коронавируса были меры сдерживания — маски, ограничения на передвижение и вакцинация, и что следует взять на вооружение, если опять разразится пандемия.
„Насколько известно, исследования такого рода, к сожалению, не проводились“, - сообщил изданию Delfi Forte пресс-секретарь Тартуского университета.