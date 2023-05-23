Были ли эффективными во время пандемии коронавируса маски, ограничения на передвижение и вакцинация? В Эстонии этот вопрос никто не изучает

Мы поинтересовались у него, теперь, когда пандемия закончилась, не планируются ли исследования, чтобы установить, как пандемия могла отразиться на здоровье населения Эстонии и уровне смертности, если бы не принимались меры сдерживания? Что было бы, если бы мы не носили маски или не вакцинировались? Иными словами, можно ли оценить эффективность принятых мер хотя бы для того, чтобы лучше подготовиться в будущем.