Новости Эстонии
23.05.2023, 08:00

Были ли эффективными во время пандемии коронавируса маски, ограничения на передвижение и вакцинация? В Эстонии этот вопрос никто не изучает

 (8)
Носить медицинскую маску соглашались не все.
Носить медицинскую маску соглашались не все.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В Эстонии ни одно государственное или научное учреждение не считает необходимым проанализировать, насколько эффективны во время пандемии коронавируса были меры сдерживания — маски, ограничения на передвижение и вакцинация, и что следует взять на вооружение, если опять разразится пандемия.

„Насколько известно, исследования такого рода, к сожалению, не проводились“, - сообщил изданию Delfi Forte пресс-секретарь Тартуского университета.

Мы поинтересовались у него, теперь, когда пандемия закончилась, не планируются ли исследования, чтобы установить, как пандемия могла отразиться на здоровье населения Эстонии и уровне смертности, если бы не принимались меры сдерживания? Что было бы, если бы мы не носили маски или не вакцинировались? Иными словами, можно ли оценить эффективность принятых мер хотя бы для того, чтобы лучше подготовиться в будущем.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии