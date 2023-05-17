ФОТО | На ЛГБТ-митинге в Таллинне не обошлось без провокаций

„Физического насилия не было“

С самого начала мероприятия из разных уголков парка к участникам стали подходить группы подростков и громко кричать: „Пи..ры“. Все это сопровождалось смехом, улюлюканием и съемкой на мобильные телефоны. Также молодые люди ездили вокруг собравшихся на электросамокате с большим провокационным плакатом.

„Эти молодые люди еще стреляли в собравшихся водными пистолетами и ведут себя крайне агрессивно, - не скрывают волнения организаторы, пытаясь дозвониться в полицию. - Сегодня здесь собралась достаточно уязвимая группа людей“.

RusDelfi отправил запрос в полицию, где ответили, что в 18:01 организатор мероприятия сообщил, что шесть человек пришли помешать их демонстрации. „Организаторы попросили полицию не допустить эскалации конфликта. В настоящее время сотрудники патрульной полиции находятся на месте и общаются с людьми, которые вели себя вызывающе. Физического насилия не было“, - отметили в полиции.

„Я — за современный мир, без предрассудков“

Молодой человек с яркими макияжем и накладными ресницами, представившийся Стефаном, делится с журналистом RusDelfi, что хотя сам и не является представителем ЛГБТ-сообщества, но таким способом решил поддержать всех пришедших. „Я — за современный мир, без предрассудков. Мои родные — старой закалки и не всегда понимают молодежь. Своим примером я показываю, что мы все — равны. И все имеем право самовыражаться как хотим“.

Про то, что очень важно не бояться и не стесняться выйти в парк или на улицу и быть собой, говорили многие присутствующие.

„Мы видим, что Эстония еще не до конца готова к тому, чтобы видеть радужные флаги, нестандартную внешность и проявление себя. Но радует, что наше правительство идет в ногу со временем“, — говорит пришедшая на митинг Агата.

„Однополые браки ничего у меня не отнимут“