17.05.2023, 18:58
Урмас Рейнсалу тоже баллотируется на пост председателя партии Isamaa: „Наша скамейка запасных не такая уж короткая“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Депутат Рийгикогу и член партии Isamaa Урмас Рейнсалу подтвердил Delfi, что в июне будет баллотироваться на пост председателя партии.
„Настало время для новой главы в истории такой большой и уважаемой политической партии“, - прокомментировал свое выдвижение Рейнсалу. По словам Рейнсалу, он благодарен нынешнему председателю партии Хелиру-Вальдору Сеэдеру за его вклад, но теперь партия Isamaa должна расширить свое влияние в обществе.