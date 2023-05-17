Урмас Рейнсалу тоже баллотируется на пост председателя партии Isamaa: „Наша скамейка запасных не такая уж короткая“

„Настало время для новой главы в истории такой большой и уважаемой политической партии“, - прокомментировал свое выдвижение Рейнсалу. По словам Рейнсалу, он благодарен нынешнему председателю партии Хелиру-Вальдору Сеэдеру за его вклад, но теперь партия Isamaa должна расширить свое влияние в обществе.