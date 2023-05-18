СМИ: Фирма из Таллинна снабжала российского оборонного подрядчика. Владелец компании: „Я желаю победы Украине“(1)
Издание The Insider, специализирующееся на журналистских расследованиях, выпустило материал о европейских компаниях, которые все еще снабжают российскую армию. Среди прочих в списке оказалась компания из Таллинна Marker Nordic. RusDelfi связался с ее владельцем.
По данным расследования, эстонская фирма Marker Nordic OÜ поставляла петербургской компании АО „Ломо“ волоконно-оптические жгуты, промышленный клей и другое товары. Российская фирма „Ломо“ производит оптические системы для военно-морского флота, военно-космических сил и сухопутных войск. Например, прицелы ночного видения „Маугли-2“ и „Маугли-2М“ для переносных зенитных ракетных комплексов.
Полуактивной головкой самонаведения разработки „Ломо“ оснащаются и высокоточные (управляемые) снаряды „Краснополь“. В ходе войны с Украиной „Краснополь“ настолько хорошо зарекомендовал себя, что объем производства таких снарядов в 2022 году вырос в несколько раз.
Эстонская фирма Marker Nordic OÜ зарегистрирована в Таллинне на улице Ярвеотса. Род деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов. Ее основатель и единственный работник - Дмитрий Александров.
RusDelfi поговорил с 57-летним Александровым. По его словам, он больше не сотрудничает с „Ломо“ и желает Украине победы в войне.
Сотрудничала ли ваша фирма с петербургской фирмой „Ломо“?
Да, сотрудничала до начала войны.
После начала войны сотрудничество было прекращено?
Конечно. Я сам работал на „Ломо“, 10 лет назад уехал из Петербурга сюда, сделал фирму. И поскольку у меня на „Ломо“ коллеги, я занимался эндоскопией. Работал с гибкими медицинскими эндоскопами. Мы поставляли им расходные материалы для производства именно гибких медицинских эндоскопов в течение 10 лет. А когда началась война, начались санкции, естественно, все прекратилось. Да, в 2022 году в январе еще заключили как бы на годовую потребность контракты, как это каждый год у нас делалось. Естественно, за 2022 год за эти контракты я получил финансы, я отработал.
Как я понимаю, журналисты написали о нашем сотрудничестве. На „Ломо“ есть два подразделения - военная продукция и гражданская продукция. Я к военному подразделению никакого отношения не имел. Я работал по гражданской продукции - это микроскопы медицинские, эндоскопы. В общем, там у меня остались знакомые, коллеги, и вот я занимался поставкой комплектующих и расходных материалов для эндоскопии.
(Действительно, на сайте АО „Ломо“ есть отдел „Эндоскопия и микроскопия“ в разделе гражданской продукции - RusDelfi).
То есть вы видели статью издания The Insider и не согласны с таким достаточно громким обвинением, что спонсируете войну?
Конечно, не согласен. Эту информацию вырвали из отчета. И что? Я один в фирме работаю. Думал до пенсии дожить спокойно, но вот эти идиоты начали войну. Поэтому не знаю теперь, что делать.
На скриншоте отчета указана дата: 2022 год. Это была поставка по контракту, который был заключен в январе?
А я даже не знаю, откуда эти даты. Возможно, да, в начале года был заключен контракт, в течение года эти поставки все делались. Я даже не знаю, что это за даты, почему они такие. 19 августа, 18 августа, 15 апреля... Это странно. Ну, в общем я не понимаю, что это за даты и откуда они взяты. Возможно, что в начале года были заказы, оплаты и контракты, а поставки уже шли по возможности, по ситуации. Во всяком случае в 22-м году, после марта, уже никаких контрактов и оплат не было. Я так понимаю, что из-за санкций все закончилось.
А если бы не было санкций, поставки можно было бы совершать, стали бы вы это делать?
Нет, если это идет на войну, конечно, нет. Я против этого. Я, в общем-то, на стороне Украины. Конечно, я бы не способствовал тому, чтобы агрессор там пользовался моей поддержкой. Это все, что я могу сказать. Вы меня врасплох застали таким вопросом. Я против этой бессмысленной, ужасной, подлой войны, желаю победы Украине.
Расскажите о себе. 10 лет назад вы приехали из Петербурга, почему решили приехать в Эстонию?
Ситуация такая: мне сейчас 57. Я родился в Киеве, но там недолго жил, ребенком с родителями уехал в Петербург. Я там учился, работал. В Эстонии я с 2008 года. Открыл представительство „Ломо“, когда работал на „Ломо“. Хотели торговать продукцией „Ломо“ на европейском рынке. Сначала просто сюда ездил в командировку, а в 2013 году, 10 лет назад, я переехал сюда, чтобы не ездить, а тут работать. Так и думал, что мы спокойно вместе с моими коллегами с „Ломо“ до пенсии и доработаем в таком режиме.
Но война испортила планы?
Да. Теперь пишут, что я чуть ли не участник войны, с Шойгу моей фотографии не хватает.
А журналисты из The Insider с вами пытались связаться?
Из Insider не знаю, никто не звонил. Местные звонил. Insider нет. Они просто так написали, выцарапали отчет, вписали прибыли-убыли, смешно даже смотреть. Они правда в прошедшем времени пишут, что я там кого-то снабжал. С другой стороны, да, до войны какие проблемы были? Ездили друг к другу в гости, я ездил туда несколько раз в год в командировки, они сюда ездили. А теперь все - ни работы, ничего.
Какой у вас дальнейший план, если сотрудничество закончилось?
Понятия не имею. Я, может быть, какие-то другие поищу возможности. У меня есть варианты: недавно Lidl открылся, там набирали людей и неплохая зарплата - 1000 евро. Можно пойти грузчиком, может куда-то возьмут. Как-нибудь до пенсии дотяну, мне лет семь осталось.
Эстонская пенсия будет?
Да. Я же 10 лет уже здесь, в этом году стаж будет 10 лет. Мне еще лет пять доработать, будет 15. Так что я надеюсь на эстонскую пенсию, конечно.
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