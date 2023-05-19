С помощью фотографий известных эстонских врачей рекламируют лжелекарства

„Очень тяжело всё время соблюдать диету, потому что не каждый может выдержать длительный отказ от высококалорийной пищи. Когда люди не могут достичь своей цели, то используют для снижения веса подозрительные таблетки или другие медикаменты“, - говорит кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Маргус Вийгимаа, глядя на подозрительный интернет-сайт.