Чаплыгин: Я не знаю, можно ли сэкономить на обороне, но точно можно на безумно раздутом бюрократическом аппарате

Протест против повышения налогов. Основной посыл - население беднеет из-за политики Партии реформ. Как вам кажется, что точно нужно было бы изменить? Вы уже находитесь в Рийгикогу, каким образом можно было бы избежать обнищания?

На самом деле, сейчас Кая Каллас делает то же самое, что делал Андрус Ансип во время кризиса 2008 года. Она повышает налоги и снижает государственные расходы. Чем это кончилось в 2008 году, мы все помним. Самый глубокий в мире экономический спад и 20% безработицы. Кая Каллас нас толкает сейчас совершенно к этому же. На самом деле во время экономического спада (мы уже в нем живем) нужно наоборот снижать налоги и увеличивать расходы государства.

Бояться взять в кредит в такой момент не надо, потому что мы поддержим экономику, и за счет налога все это вернется. А сейчас она (Кая Каллас) просто толкает нас в пропасть.

В какой момент, вам кажется, это все вернется? Государство уже набрало кредитов, мы уже находимся на той стадии, когда их нужно выплачивать.