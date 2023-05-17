Чаплыгин: Я не знаю, можно ли сэкономить на обороне, но точно можно на безумно раздутом бюрократическом аппарате(7)
Бывший главный редактор издания „Столица“, ныне депутат Рийгикогу от Центристской партии Александр Чаплыгин рассказал в интервью RusDelfi о том, что стоит делать правительству во времена кризиса, своем отношении к партии Koos и планах на продолжение обструкции. Интервью было записано на митинге, который прошел 13 мая.
Протест против повышения налогов. Основной посыл - население беднеет из-за политики Партии реформ. Как вам кажется, что точно нужно было бы изменить? Вы уже находитесь в Рийгикогу, каким образом можно было бы избежать обнищания?
На самом деле, сейчас Кая Каллас делает то же самое, что делал Андрус Ансип во время кризиса 2008 года. Она повышает налоги и снижает государственные расходы. Чем это кончилось в 2008 году, мы все помним. Самый глубокий в мире экономический спад и 20% безработицы. Кая Каллас нас толкает сейчас совершенно к этому же. На самом деле во время экономического спада (мы уже в нем живем) нужно наоборот снижать налоги и увеличивать расходы государства.
Бояться взять в кредит в такой момент не надо, потому что мы поддержим экономику, и за счет налога все это вернется. А сейчас она (Кая Каллас) просто толкает нас в пропасть.