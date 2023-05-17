ФОТО | Отношения Таллинна и Utilitas вышли на новый уровень. Что изменится?

В результате сделки город Таллинн и OÜ Utilitas создадут новое предприятие AS Utilitas Tallinna Soojus. Город Таллинн внесет вклад акциями AS Tallinna Soojus, а Utilitas – акциями AS Utilitas Tallinn. Предприятия Utilitas Tallinn и Tallinna Soojus в дальнейшем станут дочерними предприятиями нового совместного предприятия. Сделка не повлияет на выполнение договора аренды и администрирования. Это также не повлечет за собой изменений для клиентов услуги центрального теплоснабжения, а максимальная цена на теплоэнергию по-прежнему будет согласовываться с Департаментом конкуренции.

За последние десятилетия предприятием Utilitas были сделаны крупные инвестиции в таллиннскую систему центрального теплоснабжения, которые значительно повысили надежность снабжения и долю местных возобновляемых видов топлива. „На сегодняшний день в Таллинне имеется современная система теплоснабжения, в которой доля местных и возобновляемых видов топлива превышает две трети. К сожалению, мы видим, что импортируемые ископаемые виды топлива по-прежнему используется в качестве геополитического оружия, поэтому необходимо предпринять следующие шаги, чтобы по возможности быстро свести его долю к минимуму. С добавлением мощностей, использующих возобновляемую энергию, мы сможем не только сберечь окружающую среду, но и положить конец зависимости от колебания цен на импортируемое топливо“, - сказал глава концерна Utilitas Прийт Койт.

Стратегической целью города является обеспечение доступности экологически чистых решений центрального теплоснабжения и функционирования жизненно важной услуги на территории Таллинна, для чего требуется последовательная модернизация сети центрального теплоснабжения, а также осуществление необходимых масштабных инвестиций.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, совместное предприятие позволит Таллинну создать инновационные энергетические решения, которые обеспечат энергетическую независимость и стабильность цен на тепло. „Реконструкция сетей и инвестиции в новые источники возобновляемой энергии, такие как тепловые насосы для сточных и морских вод, а также использование потенциала биогаза обеспечат таллиннцам центральное теплоснабжение, основанное на возобновляемой энергии, что позволит Таллинну сделать реальные шаги по направлению к углеродной нейтральности“, - сказал Михаил Кылварт .

31 октября 2001 года между AS Tallinna Soojus и AS Tallinna Küte (нынешнее AS Utilitas Tallinn) был заключен договор аренды и администрирования, согласно которому последние 22 года Utilitas управлял сетью центрального теплоснабжения и развивал её. Utilitas инвестировал в систему более 450 млн евро, и на сегодняшний день свыше двух третей теплоэнергии, потребляемой клиентами центрального теплоснабжения в столице, производится из биомассы и бытовых отходов, а для оставшейся трети по-прежнему используется природный газ. Нынешняя форма сотрудничества не позволяет создание новых производственных мощностей, базирующихся на возобновляемых видах энергии, поскольку оставшийся восьмилетний срок договора не дает банкам уверенности при финансировании инвестиций с 25-30-летним периодом окупаемости.

Кроме того, согласно нынешнему договору арендатор, то есть Utilitas Tallinn, по истечении срока действия договора должен вернуть арендованное имущество городу, и город в свою очередь должен компенсировать инвестиции арендатора. Размер компенсации зависит от сделанных инвестиций и, исходя из инвестиций, сделанных на сегодняшний день, обязательства по компенсации к концу 2031 года ориентировочно оценивались бы суммой в 250 млн евро. С созданием совместного предприятия обязательства города Таллинна по компенсации исчезнут.

Utilitas играет ведущую роль в разработке, проектировании и обновлении бизнес-плана нового предприятия. Целью бизнес-плана является завершение модернизации сети центрального теплоснабжения в соответствии с планом развития единой таллиннской сети центрального теплоснабжения и достижения углеродно-нейтрального тепло- и холодоснабжения не позднее 2030 года. При этом план ускоренных инвестиций ориентирован на то, чтобы не позднее 2027 года снизить долю природного газа в центральном теплоснабжении до менее чем 10%, что позволит сократить потребление газа более чем на 500 000 МВтч. Кроме того, ставится задача расширить сеть центрального тепло- и холодоснабжения, обеспечить удобное подключение к ней и, в соответствии с техническими возможностями, провести ее в те районы, где на сегодняшний день используются преимущественно ископаемые виды топлива.

Инвестиции создаваемого совместного предприятия будут финансироваться за счет внутренних денежных потоков, займов от акционеров и третьих лиц, а также взносов в капитал совместного предприятия. Utilitas обязуется финансировать инвестиции в углеродно-нейтральные производственные средства в размере 225 млн евро без изменения доли участия города и Utilitas в совместном предприятии. Таллинн не берет на себя никаких финансовых обязательств в связи с финансированием совместного предприятия или прочей финансовой поддержкой.

Создание совместного предприятия между городом Таллинном и OÜ Utilitas должно быть одобрено Таллиннским городским собранием и Департаментом конкуренции.

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