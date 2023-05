Рублев получил штраф за русский мат на турнире в Риме

Россиянин постарался объяснить судье, что просто выкрикнул фразу „How many times, man?“ (Сколько можно, мужик).

Судья не поверил Рублеву, сказав ему „You said something bad in Russian“ (Вы сказали что-то плохое на русском языке). По итогам эпизода россиянину все-таки было выписано предупреждение.