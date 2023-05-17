Полиция задержала 66-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве

Центр тревоги получил сообщение о пропавшем в поселке Моосте мужчине в 20 часов вторника. Полиция проверила несколько адресов, по которым мог находиться пропавший.

Поздно вечером в одной из квартир был найден труп 56-летнего мужчины с признаками насилия. По предварительным данным, жертву ударили. В той же квартире был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления 66-летний мужчина.

Как рассказала сотрудник местного отделения полиции Кайре Контс, оба мужчины уже были знакомы стражам порядка - в основном тем, что и раньше совместно употребляли алкоголь и привлекали к себе внимание как местных жителей, так и правоохранителей.

По словам представителя полиции, и на этот раз подозреваемый в преступлении 66-летний мужчина был пьяным. Был ли в состоянии алкогольного опьянения убитый, установит экспертиза.

„Мотив и другие обстоятельства этого тяжкого преступления выясняются, но оно еще раз подтверждает: большинство тяжких случаев насильственных преступлений, в том числе убийств, совершаются в нетрезвом состоянии. Под влиянием алкоголя люди не могут разрешить возникающие конфликты словами, они приводят к насилию и заканчиваются в худшем случае чьим-то убийством“, - добавила Контс.

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