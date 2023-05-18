В „школе без насилия“ процветает буллинг. Родители учащихся требуют уволить директора

В этом учебном году в школе Рандвере, присоединившейся к программе „Школа без насилия“ (Kiusamisvaba kool, KiVa) сложилась, мягко говоря, непростая ситуация. Отношения между собой выясняют отнюдь не ученики. Многие родители и учителя обвиняют директора школы Станислава Немержицкого в своеволии и некомпетентности.