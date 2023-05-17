В мобильном приложении парковки появилось напоминание о дорожном страховании
Фонд дорожного страхования (LKF) и Telia запустили в мобильном приложении PARGI.EE напоминание о дорожном страховании, чтобы снизить количество незастрахованных транспортных средств на дорогах. Используя приложение PARGI.EE при парковке, водитель получит уведомление, если у транспортного средства нет действующего договора дорожного страхования.
По словам члена правления LKF Хиллара Лыхмуссаара, напоминание о дорожном страховании будет полезно, если водитель забыл оформить страховку. „Если страхование не оформлено, приложение сообщит об этом при начале парковки, и водитель сможет сразу заключить страховой договор. Не стоит ездить на незастрахованном автомобиле, потому что в случае нанесения ущерба вам придется компенсировать его своими силами“, – сказал Лыхмуссаар.
По опыту Лыхмуссаара, водители, как правило, законопослушны, но почти два процента водителей ездят без дорожной страховки. „Самая распространенная причина этого – забывчивость. Большинство водителей в такой ситуации даже не осознают, что у них нет страхового договора. Благодаря успешному сотрудничеству с Telia мы добавили в приложение PARGI.ee напоминание о дорожном страховании. Это инновационное решение, позволяющее лучше обслуживать клиентов за счет перекрестного использования данных“, – сказал он.
По словам руководителя отделения бизнес-клиентов Telia Eesti Кристьяна Кукка, цель мобильного парковочного приложения Telia – сделать жизнь водителей более комфортной, предлагая простой способ как для поиска наиболее подходящей стоянки, так и, например, для оплаты парковки, используя для этого одно приложение. „Мы постоянно совершенствуем функциональность приложения PARGI.EE, и в сотрудничестве с Фондом дорожного страхования увидели возможность сделать жизнь автомобилистов еще проще и помочь им избежать ситуаций, когда дорожное страхование случайно не было продлено. Участники дорожного движения очень хорошо восприняли нововведение, о чем свидетельствует тот факт, что две трети пользователей приложения, получивших оповещение о новой возможности, включили напоминание о дорожном страховании“, – сказал Кукк.
По словам Кукка, разработка напоминания о дорожном страховании сделана максимально удобной для пользователей. „Уведомление об отсутствии дорожного страхования невозможно не заметить, что дает водителю возможность четко осознавать ситуацию, прежде чем тронуться с места. Клиент получает напоминание только в том случае, если страховка недействительна. Вы также можете самостоятельно включать и выключать напоминание », – пояснил он.
Дорожное страхование является обязательным. За управление транспортным средством без дорожной страховки полиция может наказать водителя денежным штрафом. Если транспортное средство без дорожной страховки причинит ущерб, то LKF или страховщик последнего договора компенсирует ущерб и потребует возмещения выплаченной компенсации от владельца, ответственного пользователя или водителя транспортного средства без страховки.
Если водитель не использует приложение PARGI.EE, действительность дорожного страхования можно самостоятельно проверить с помощью запроса LKF на странице www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Подходящего страховщика можно удобно выбрать с помощью онлайн-калькулятора дорожного страхования на странице www.lkf.ee/kalkulaator.
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