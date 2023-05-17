В мобильном приложении парковки появилось напоминание о дорожном страховании

По словам члена правления LKF Хиллара Лыхмуссаара, напоминание о дорожном страховании будет полезно, если водитель забыл оформить страховку. „Если страхование не оформлено, приложение сообщит об этом при начале парковки, и водитель сможет сразу заключить страховой договор. Не стоит ездить на незастрахованном автомобиле, потому что в случае нанесения ущерба вам придется компенсировать его своими силами“, – сказал Лыхмуссаар.

По опыту Лыхмуссаара, водители, как правило, законопослушны, но почти два процента водителей ездят без дорожной страховки. „Самая распространенная причина этого – забывчивость. Большинство водителей в такой ситуации даже не осознают, что у них нет страхового договора. Благодаря успешному сотрудничеству с Telia мы добавили в приложение PARGI.ee напоминание о дорожном страховании. Это инновационное решение, позволяющее лучше обслуживать клиентов за счет перекрестного использования данных“, – сказал он.

Напоминание о дорожном страховании заработало в приложении м-парковки PARGI.EE 8 мая. На сегодняшний день около 18 200 водителей включили напоминание в приложении. Сообщение об отсутствии страховки было отправлено 120-ти пользователям. У приложения м-парковки PARGI.EE сегодня 130 000 пользователей.

По словам руководителя отделения бизнес-клиентов Telia Eesti Кристьяна Кукка, цель мобильного парковочного приложения Telia – сделать жизнь водителей более комфортной, предлагая простой способ как для поиска наиболее подходящей стоянки, так и, например, для оплаты парковки, используя для этого одно приложение. „Мы постоянно совершенствуем функциональность приложения PARGI.EE, и в сотрудничестве с Фондом дорожного страхования увидели возможность сделать жизнь автомобилистов еще проще и помочь им избежать ситуаций, когда дорожное страхование случайно не было продлено. Участники дорожного движения очень хорошо восприняли нововведение, о чем свидетельствует тот факт, что две трети пользователей приложения, получивших оповещение о новой возможности, включили напоминание о дорожном страховании“, – сказал Кукк.