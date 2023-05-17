Внимание! В четверг будет ограничено движение на Нарвском шоссе

На данном отрезке Нарвского шоссе будут действовать следующие ограничения:

06:00-10:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейые.

10:00-20:00 – КПП активен, дорога открыта с ограничениями по скорости.

20:00-00:00 – дорога закрыта для проезда, объезд по трассе номер 11108 через Валгейые.

Данные изменения могут замедлить движение потока. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись временем во имя безопасности.

„Весенний шторм“ – крупнейшие учения года. Во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран

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