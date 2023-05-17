Смена власти в Isamaa: Тынис Лукас метит на пост председателя партии

„Я решил начать сбор поддержки для выдвижения своей кандидатуры на пост председателя Isamaa“, - сообщил в среду Лукас в социальных сетях.

Он также поблагодарил за проделанную работу нынешнего председателя политической силы Хелира-Валдора Сеэдера, который днем ранее сообщил, что больше не будет претендовать на этот пост.

Одна из двух вице-председателей Isamaa Рийна Солман во вторник вечером заявила, что не будет баллотироваться на пост председателя партии и предложила в качестве возможных кандидатов Тыниса Лукаса, Урмаса Рейнсалу (второй зампред), Рихо Терраса и Марта Маастика.

Выборы председателя и правления партии Isamaa пройдут на съезде политической силы 10 июня.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



