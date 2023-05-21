Прецедент: велосипедные дорожки блокируют даже предприятия по обслуживанию улиц, с которыми город заключил договоры

Центр надзора за дорожным движением четко и понятно заявил: „Останавливаться и парковаться на велосипедных дорожках нельзя!“

Между тем все, кто передвигается по улицам столицы на велосипеде, видят, что водители легковых и грузовых автомобилей рассматривают велосипедную дорожку как удобное место для остановки. Запрет останавливаться на велосипедных полосах игнорируют даже фирмы, оказывающие услуги Таллинну.