21.05.2023, 08:04
Прецедент: велосипедные дорожки блокируют даже предприятия по обслуживанию улиц, с которыми город заключил договоры(10)
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Получивший титул зеленой столицей Европы Таллинн, отделивший от проезжей части дорожки для легких средств передвижения и раскрасив их в красный цвет, подчеркивает, что останавливаться и парковаться на них автомобили не имеют права. В реальной жизни ситуация выглядит иначе, отмечает издание Delfi Forte.
Центр надзора за дорожным движением четко и понятно заявил: „Останавливаться и парковаться на велосипедных дорожках нельзя!“