Новости Эстонии
21.05.2023, 08:04

Прецедент: велосипедные дорожки блокируют даже предприятия по обслуживанию улиц, с которыми город заключил договоры

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Припаркованный на велосипедной полосе автомобиль. Таллинн, текущая неделя.
Припаркованный на велосипедной полосе автомобиль. Таллинн, текущая неделя.
ФОТО: Aivar Pau

Получивший титул зеленой столицей Европы Таллинн, отделивший от проезжей части дорожки для легких средств передвижения и раскрасив их в красный цвет, подчеркивает, что останавливаться и парковаться на них автомобили не имеют права. В реальной жизни ситуация выглядит иначе, отмечает издание Delfi Forte.

Центр надзора за дорожным движением четко и понятно заявил: „Останавливаться и парковаться на велосипедных дорожках нельзя!“

Между тем все, кто передвигается по улицам столицы на велосипеде, видят, что водители легковых и грузовых автомобилей рассматривают велосипедную дорожку как удобное место для остановки. Запрет останавливаться на велосипедных полосах игнорируют даже фирмы, оказывающие услуги Таллинну.

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