17.05.2023, 07:34
Пропавшая в Палдиски 12-летняя девочка нашлась(3)
Вчера утром Мария-Элизабет должна была пойти в школу, но не сделала этого. Домой она тоже не пришла. Полиция проверила места, где девочка могла находиться, и пообщалась с ее близкими, но поиски результатов не дали. Сообщалось, что девушка может также передвигаться по Таллинну, на звонки она не отвечает.
Около полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что Мария-Элизабет найдена и с ней все в порядке.
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