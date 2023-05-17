Пропавшая в Палдиски 12-летняя девочка нашлась

Вчера утром Мария-Элизабет должна была пойти в школу, но не сделала этого. Домой она тоже не пришла. Полиция проверила места, где девочка могла находиться, и пообщалась с ее близкими, но поиски результатов не дали. Сообщалось, что девушка может также передвигаться по Таллинну, на звонки она не отвечает.