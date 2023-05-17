ЧП и криминал
17.05.2023, 07:34

Пропавшая в Палдиски 12-летняя девочка нашлась

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Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня утром полиция просила помощи в поиске пропавшей в Палдиски 12-летней Марии-Элизабет.

Вчера утром Мария-Элизабет должна была пойти в школу, но не сделала этого. Домой она тоже не пришла. Полиция проверила места, где девочка могла находиться, и пообщалась с ее близкими, но поиски результатов не дали. Сообщалось, что девушка может также передвигаться по Таллинну, на звонки она не отвечает.

Около полудня пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт сообщила, что Мария-Элизабет найдена и с ней все в порядке.

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