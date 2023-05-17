Три девочки и один мальчик отправились в лес и перестали выходить на связь. Полиция развернула масштабные поиски

Вчера около 19:30 13-летние Элизабет, Алексис и Марта и 14-летний Карель Мартин отправились в лес Кохила. Насколько известно, до этого они употребили алкоголь. Больше с подростками связаться не удавалось.

Полиция сразу же начала поиски в лесу, которые были затруднены из-за дождя и прохладной погоды. Также область, которую надо было обыскать, довольно большая, поэтому к поискам привлекли много ресурсов, в том числе вертолет и дрон, а также ATV, но это, к сожалению, результатов не дало.

Полиция просила всех, кто знает, где молодые люди могут находиться, сообщить об этом по номеру 112.

Около 7.30 утра поступило сообщение, что одна из девочек найдена. Также она назвала адреса, по которым могут находиться ее друзья. Чуть позже остальные пропавшие были найдены в заброшенном здании. С ними все в порядке.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



