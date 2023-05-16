Хелир-Вальдор Сеэдер больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Isamaa. Сеэдер: Я дам шанс тому, у кого есть амбиции и желание

По словам Сеэдера, последние шесть лет под его руководством были для партии периодом достижений, но также и трудным, а моментами и болезненным временем.

„Самое главное, что мы очень успешно проводим патриотическую политику, начиная с реализации пенсионной реформы и заканчивая переходом на обучение на эстонском языке и принятием Закона о семейных пособиях на основе совместного консенсуса политических партий, который нынешняя правительственная коалиция пытается свести на нет, - сказал он. - Когда я был избран председателем шесть лет назад, поддержка Isamaa была ниже не превышала необходимого порога. Сегодня она стабильно находится на уровне восьми процентов. Чтобы проводить успешную политику в будущем, сохраняя при этом наши основные ценности, нам нужен новый подъем и перемены“.

По словам Сеэдера, сняв свою кандидатуру, он хочет дать возможность человеку, у которого есть амбиции и желание взять на себя обязательства по формированию партии и эстонской политики в ближайшие годы в качестве лидера Isamaa.

„К счастью, в партии много таких людей“, - добавил он в письме, не называя никого конкретно.

Заместитель председателя фракции Isamaa в Рийгикогу Прийт Сибул сказал Delfi, что в настоящее время он не думает о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя, но ничего не исключено. „В этом смысле я думаю, что ситуация сейчас совершенно новая, и мы должны обо всем подумать“, - сказал он, добавив, что не может сказать, кто может быть потенциальным кандидатом. „Я ожидаю, что ближайшие дни внесут ясность в этот вопрос“.