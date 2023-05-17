ФОТО | Клиенты Bolt Food назвали лучшие рестораны

Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас пояснил, что в этом году у клиентов Bolt Food впервые была возможность самим определить своих любимцев. Если ранее при вручении призов исходили из цифр продаж и обратной связи со стороны клиентов, то теперь всё решали только клиенты.

„Получившие признание рестораны — очень хорошие наши партнеры, и мы рады, что их отметили и клиенты“, - сказал он.

В ходе народного голосования, которое проходило в апреле и мае, клиенты могли отдать свой голос за любимые рестораны в десяти категориях.

В ходе голосования победителями (в различных номинациях) признаны следующие заведения общественного питания:

Любимец местных - Grenka

Скрытая жемчужина - Crustum

Восходящая звезда - La Boulangerie

Вызывающий зависимость - McDonald’s

Лучший веганский ресторан - ÜLO

Ресторан с лучшими ценами - Shaurma

Друг окружающей среды - Poke Bowl

Ранняя пташка - Kooker

Идеальный обед - Armudu Bolt Food работает в Эстонии с 2019 года, услуги компании доступны в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Вильянди, Кохтла-Ярве и Йыхви. Bolt Food работает в 80 городах 19 стран.

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