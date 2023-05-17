ФОТО | Клиенты Bolt Food назвали лучшие рестораны
В понедельник Bolt Food объявил самые популярные места общественного питания Таллинна по результатам народного голосования. Всего было определено 10 ресторанов, которые таллиннцы ценят больше других.
Руководитель Bolt Food Eesti Яагуп Ялакас пояснил, что в этом году у клиентов Bolt Food впервые была возможность самим определить своих любимцев. Если ранее при вручении призов исходили из цифр продаж и обратной связи со стороны клиентов, то теперь всё решали только клиенты.
„Получившие признание рестораны — очень хорошие наши партнеры, и мы рады, что их отметили и клиенты“, - сказал он.
В ходе народного голосования, которое проходило в апреле и мае, клиенты могли отдать свой голос за любимые рестораны в десяти категориях.
В ходе голосования победителями (в различных номинациях) признаны следующие заведения общественного питания:
Любимец местных - Grenka
Скрытая жемчужина - Crustum
Восходящая звезда - La Boulangerie
Вызывающий зависимость - McDonald’s
Лучший веганский ресторан - ÜLO
Ресторан с лучшими ценами - Shaurma
Друг окружающей среды - Poke Bowl
Ранняя пташка - Kooker
Идеальный обед - Armudu
Bolt Food работает в Эстонии с 2019 года, услуги компании доступны в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Вильянди, Кохтла-Ярве и Йыхви. Bolt Food работает в 80 городах 19 стран.
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