Конституционная комиссия Рийгикогу отклонила запрос российских граждан(3)
Конституционная комиссия Рийгикогу сегодня обсудила коллективную петицию с просьбой предоставить гражданам России, владеющим недвижимостью в Эстонии, возможность оформлять визы и посещать Эстонию для обслуживания своей недвижимости. Члены комиссии посчитали, что создание предпосылок для снятия ограничений зависит от действий Российской Федерации.
По мнению председателя Конституционной комиссии Игоря Таро, авторам подобной петиции необходимо дать от эстонского законодателя четкий сигнал о том, почему возникла такая ситуация и где лежит ключ к решению.
„Владение недвижимостью в Эстонии не является для российских граждан не является правом, вытекающим из нашей конституции, - сказал он. - Если описанная в петиции ситуация, связанная с невозможностью содержать недвижимость или покрывать долги, начнет создавать проблемы для людей, живущих в Эстонии, следует подумать о ее разрешении в интересах людей, живущих в Эстонской Республике“.
Согласно решению Комиссии, создание предпосылок для снятия санкций и ограничений зависит от действий Российской Федерации, поэтому авторы коллективной петиции должны обратиться к властям РФ и потребовать от Российской Федерации прекратить войну и соблюдать нормы международного права.
„Необходимо усилить именно внутреннее давление в России на режим, инициировавший эту войну, потому что нельзя мириться с бесчеловечными действиями, которые Россия совершает в Украине“, - заявили члены комиссии в своем решении по коллективному обращению.