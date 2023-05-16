Конституционная комиссия Рийгикогу отклонила запрос российских граждан

По мнению председателя Конституционной комиссии Игоря Таро, авторам подобной петиции необходимо дать от эстонского законодателя четкий сигнал о том, почему возникла такая ситуация и где лежит ключ к решению.

„Владение недвижимостью в Эстонии не является для российских граждан не является правом, вытекающим из нашей конституции, - сказал он. - Если описанная в петиции ситуация, связанная с невозможностью содержать недвижимость или покрывать долги, начнет создавать проблемы для людей, живущих в Эстонии, следует подумать о ее разрешении в интересах людей, живущих в Эстонской Республике“.

Согласно решению Комиссии, создание предпосылок для снятия санкций и ограничений зависит от действий Российской Федерации, поэтому авторы коллективной петиции должны обратиться к властям РФ и потребовать от Российской Федерации прекратить войну и соблюдать нормы международного права.

„Необходимо усилить именно внутреннее давление в России на режим, инициировавший эту войну, потому что нельзя мириться с бесчеловечными действиями, которые Россия совершает в Украине“, - заявили члены комиссии в своем решении по коллективному обращению.