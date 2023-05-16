Министерство хочет связать общую услугу электроснабжения со средней биржевой ценой

Для клиентов, выбравших универсальную услугу, действует цена 19,24 цента за киловатт-час ( Eesti Energia). Цена содержит НСО, но в нее не входит сетевая плата. Сегодня в Эстонии средняя биржевая цена составляет 9,88 цента за киловатт-час. К цене добавляется НСО и сетевая плата.

В Эстонии есть те, кто не подписал с продавцом электроэнергии договор и использует общую услугу, посредником здесь является сетевое предприятие. Раньше цена общей услуги зависела от биржевой цены, к которой добавлялась маржа. Осенью прошлого года действующую для бытовых потребителей общую услугу приравняли не к биржевой цене, а к цене на универсальную услугу.

Министерство хочет связать цену общей услуги со средней биржевой ценой

Теперь Министерство экономики и коммуникаций хочет сделать предложение связать общую услугу со средней биржевой ценой месяца потребления, так как биржевые цены существенно снизились по сравнению с зимним периодом, сказала советник министерства по связям с общественностью Кадри Лаубе.

„Войдет ли это изменение в силу и когда, сейчас говорить еще рано — министерство сделает предложение правительству о привязке цены общей услуги к биржевой цене, и затем проект должен пройти обсуждение в Рийгикогу“.

Лаубе добавила, что те клиенты, которые потребляют электроэнергию на основании общей услуги не должны ждать законодательных изменений. Уже сейчас есть возможность перейти на биржевые цены, если клиенты уйдут с общей услуги и подпишут договор с продавцом электроэнергии.

Клиенты заплатили по универсальной услуге гораздо больше

По данным компании Enefit Power, в марте клиенты, присоединившиеся к универсальной услуге заплатили почти наполовину больше, чем те, кто платит по биржевому пакету.

По словам представителя предприятия Маттиаса Кайва, важно, чтобы потребители, перешедшие осенью на универсальную услугу, были бы в курсе, что с начала года рынок предлагает гораздо более выгодные варианты, чем универсальная услуга.