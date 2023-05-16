Партия Isamaa взвесит вопрос о вотуме недоверия Кае Каллас

„Происходившее в понедельник и вторник в большом зале (зале пленарных заседаний — ред.) Рийгикогу беспрецедентно в истории демократии в Эстонии. Правительственная коалиция отказывается вступать в обсуждения с оппозицией и для того, чтобы заставить замолчать депутатов, нарушает Закон о регламенте и порядок работы Рийгикогу, ограничивая их в предусмотренных законом правах. За такое поведение отвечает лидер коалиции Кая Каллас, которая нарушает, используя спикера Рийгикогу Лаури Хуссара и вице-спикера Тоомаса Кивимяги, принцип разделения властей. Все законы, вызвавшие в Рийгикогу противостояние, направлены в парламент именно правительством с приказом безусловно принять их к Иванову дню“, - сказал председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.