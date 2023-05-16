Партия Isamaa взвесит вопрос о вотуме недоверия Кае Каллас(7)
Парламентская фракция партии Isamaa считает: поскольку правительственная коалиция „продолжает притеснение оппозиции и противозаконное ограничение ее прав“, то нужно взвесить инициирование вотума недоверия лидеру коалиции — премьер-министру Кае Каллас.
„Происходившее в понедельник и вторник в большом зале (зале пленарных заседаний — ред.) Рийгикогу беспрецедентно в истории демократии в Эстонии. Правительственная коалиция отказывается вступать в обсуждения с оппозицией и для того, чтобы заставить замолчать депутатов, нарушает Закон о регламенте и порядок работы Рийгикогу, ограничивая их в предусмотренных законом правах. За такое поведение отвечает лидер коалиции Кая Каллас, которая нарушает, используя спикера Рийгикогу Лаури Хуссара и вице-спикера Тоомаса Кивимяги, принцип разделения властей. Все законы, вызвавшие в Рийгикогу противостояние, направлены в парламент именно правительством с приказом безусловно принять их к Иванову дню“, - сказал председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.
„К такому поведению нужно добавить проводимую коалицией ошибочную политику, результатом которой будет ухудшающая экономику государства налоговая политика и ущемление чувства защищенности эстонских семей“, - отметил Сеэдер.
„Это вызывает серьезный кризис демократии и кризис доверия в отношении всей эстонской политики. Так как все эти законы в Рийгикогу направлены правительством, отвечает за них премьер-министр. Поэтому мы взвесим выражение Кае Каллас вотума недоверия“, - добавил лидер Isamaa.
Временные рамки инициирования вотума недоверия партия не уточняет.
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