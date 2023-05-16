Новости Эстонии
16.05.2023, 18:01

Ребенку в Маарду продали нож. Он популярен в компьютерной игре и невероятно опасен

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Комментарии полиции и юриста
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ФОТО: Illustration by Nina Briantseva

История о том, что в выходные на ярмарке в Маарду восьмилетнему ребенку продали нож, вызвала большой резонанс среди жителей не только этого населенного пункта. Могут ли все же в Эстонии ребенку продать нож? Кто за это ответственен? Разбирался RusDelfi

„Дети, насмотревшись роликов, не понимают, что это - опасная вещь“

„Стоил нож 15 евро, у ребенка было только 10, и продавец спросил: „Очень сильно хочешь его?“ Конечно, сын ответил, что да. И тот ему отдал за 10. Вопрос, должны ли быть какие-то ограничения по продаже холодного оружия, не побоюсь этого слова, несовершеннолетним? Дети, насмотревшись интернетных роликов, думаю, не совсем понимают, что это - опасная вещь, но взрослые, которые продают такое детям, чем думают?! Неужели деньги настолько перевешивают безопасность и жизнь?“ — недоумевает мама ребенка в группе в фейсбуке „Maardu City».

„Каждый продавец на ярмарке был предупрежден о том, что холодное оружие продавать несовершенным нельзя“

Представители Маардуской горуправы также в курсе произошедшего инцидента. „Очень грустно, что на ярмарке нож продали несовершеннолетнему ребенку. Это недопустимо и противозаконно“, — ответили на запрос RusDelfi в управе.

При проведении ярмарки ограничений по категориям продаваемого товара в Маарду нет.

„Тем не менее, приобретая торговое место на ярмарке, торговец обязуется соблюдать закон и нести ответственность за выполнение требований, предусмотренных законодательством. К примеру, в условиях участия в ярмарке есть пункт: „При продаже любых товаров продавец несет ответственность за выполнение требований, предусмотренных законодательством“. Контроль над соблюдением торговцами установленных правил ведут сотрудники правопорядка горуправы.

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