ФБР наградило работников КаПо, генпрокуратуры и налоговой за противодействие нарушению антироссийских санкций

На церемониях в офисах Генпрокуратуры, Налогово-таможенного департамента и КаПо представители США выразили признательность эстонским службам за большую роль в привлечении к ответственности предполагаемых нарушителей санкций.

„Эстония является важным партнером для Соединенных Штатов, ведь мы вместе работаем, чтобы привлечь к ответственности российских нарушителей санкций. Мы горды тем, что имеем возможность поблагодарить работников КаПо, прокуратуры и Налогово-таможенного департамента за их помощь и координацию в этих случаях. Они являются яркими примерами того, как наше сотрудничество с правоохранительными органами укрепляет коллективную безопасность“, — сказал посол США в Эстонии Джордж П. Кент.

„Врученные награды являются признанием ФБР прочного партнерства и отличного сотрудничества между нашими службами в борьбе с постоянной угрозой, исходящей от правительства России. Благодаря этим скоординированным действиям наши органы нарушили российские цепочки поставок, превратив Эстонию в неблагоприятную среду для незаконного приобретения и пересылки товаров для поддержки российских военных“, — заявил представитель ФБР.

Эти расследования координировались Целевой группой KleptoCapture Министерства юстиции, межведомственной оперативной группой правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортного контроля и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты вместе с их иностранными союзниками и партнерами ввели в ответ на ничем не спровоцированное военное вторжение России в Украину. Министерство торговли США и Служба расследований внутренней безопасности США (HSI) также поддержали расследование.

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