Новости Эстонии
21.05.2023, 17:32

Какие увольнения и урезания бюджета ждут министерства?

 (4)
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что пока рано говорить о сокращении должностей и связанных с этим переживаниях.
Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что пока рано говорить о сокращении должностей и связанных с этим переживаниях.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В течение лета министерства должны решить, какие рабочие места пойдут под сокращения, пишет Eesti Päevaleht.

Повысится НДС, исчезнут льготы по подоходному налогу на детей, по планам коалиции должны уменьшиться детские пособия, и снова вырастут акцизы. Поскольку кошелек государства пустоват, а его нужно откуда-то наполнять, то и государство должно сокращать расходы. Но насколько солидарно госаппарат переносит неудобства стесненных условий вместе со своими гражданами? Зарплаты в министерствах высокие, и экономия была бы приличной за счет сокращения должностей. Например, в Министерстве юстиции среднемесячная заработная плата чиновников и служащих составляет 3246 евро, что ненамного уступает Министерству внутренних дел или Министерству культуры.

Согласно данным приложения о заработной плате Департамента статистики, в четвертом квартале прошлого года средняя брутто-зарплата в целом по Эстонии составляла 1759 евро, медианная заработная плата – 1478 евро. В Харьюмаа, где действуют почти все министерства, эти сборы составляют соответственно 1981 и 1665 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии