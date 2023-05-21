Какие увольнения и урезания бюджета ждут министерства?

Повысится НДС, исчезнут льготы по подоходному налогу на детей, по планам коалиции должны уменьшиться детские пособия, и снова вырастут акцизы. Поскольку кошелек государства пустоват, а его нужно откуда-то наполнять, то и государство должно сокращать расходы. Но насколько солидарно госаппарат переносит неудобства стесненных условий вместе со своими гражданами? Зарплаты в министерствах высокие, и экономия была бы приличной за счет сокращения должностей. Например, в Министерстве юстиции среднемесячная заработная плата чиновников и служащих составляет 3246 евро, что ненамного уступает Министерству внутренних дел или Министерству культуры.