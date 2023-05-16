Нарушение требований по защите гостайны: Госсуд аннулировал штраф, наложенный на экс-дипломата

В то же время Государственный суд отметил, что обязанность по защите государственной тайны не ограничивается территорией Эстонии, и если лицо имеет доступ к секретной информации, оно должно выполнять требования по ее защите независимо от своего местонахождения. Хотя не всегда есть возможность отреагировать на нарушение этих требований уголовно-правовым путем, нарушителя могут привлечь к ответственности, например, в дисциплинарном порядке или его допуск к гостайне может быть признан недействительным.

Учитывая важность защиты государственной тайны и поступившей из-за рубежа засекреченной информации, возможно, речь идет о правовой лазейке, поэтому, по мнению Госсуда, законодатель может рассмотреть вопрос о дополнении Пенитенциарного кодекса.

Полиция безопасности изначально также обвинила Кулля в нарушении требований о хранении секретных документов по его месту жительства в Эстонии и наказала его штрафом в размере 600 евро. В декабре 2022 года Харьюский уездный суд принял решение о прекращении производства по этому делу исходя из целесообразности, так как, по мнению суда, вина Кулли была невелика, а общественный интерес к разбирательству отсутствовал.

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