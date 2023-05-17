Исследование пролило свет на то, как живут семьи в Эстонии: есть как положительные, так и неутешительные аспекты

Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что данное исследование раскрывает как положительные, так и неутешительные аспекты. „Нам нужно изучать образ жизни и структуру эстонских семей, чтобы лучше понимать, в какой поддержке больше всего нуждаются люди, чтобы суметь сохранить здоровые отношения в семье и паре. Как государство, мы должны инвестировать в помощь наиболее уязвимым слоям населения и развивать навыки, которые помогут людям жить счастливее и обеспечат здоровое семейное окружение для наших детей“, - подчеркнула Рийсало.

„Примерно 12 000 получателей детских пособий внесли свой вклад в исследование, которое содержит множество подробностей о нюансах условий жизни семей с детьми. Мы надеемся, что эти данные могут быть успешно использованы при разработке государственной политики и оценке ее воздействия“, - сказала Эпп Калласте из Эстонского центра прикладных исследований CentAR.

Исследование показало, что 66% детей живут с отцом, матерью и их общими детьми. 4% детей живут с матерью или отцом, у которого есть новый партнер без детей в данной семье. 17% детей живут с одним родителем без партнера, а 12% живут в семьях, где оба партнера имеют детей, и не все они происходят от одних и тех же родителей.

Средний размер семей с детьми составляет 3,7 человека, причем составные семьи больше среднего как по количеству членов семьи, так и по количеству детей. Почти половина семей с детьми являются однодетными (45%), двое детей воспитываются в 38% семей, трех детей имеют менее 14%, а четырех и более детей менее 5% семей.

Большинство детей живут с матерью (97%), значительно меньше детей живут с отцом (74%). Около десятой части детей живут с приемным родителем, т.е. с партнером матери или отца. Чаще всего дети живут с матерью и отцом, 17% детей только с матерью, а 8% с матерью и приемным отцом.

Исследование было проведено эстонским Центром прикладных исследований CentAR. Окончательный отчет будет опубликован в конце мая этого года. Общая выборка опроса состояла из получателей детского пособия и детей, на которых детское пособие выплачивалось осенью 2022 года.