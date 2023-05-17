Исследование пролило свет на то, как живут семьи в Эстонии: есть как положительные, так и неутешительные аспекты
Министерство социальных дел представило первые результаты исследования домохозяйств, которые составляют семьи с детьми. Новое исследование, основанное на опросе получателей детских пособий, дает представление о структуре и жизненном укладе семей с детьми.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что данное исследование раскрывает как положительные, так и неутешительные аспекты. „Нам нужно изучать образ жизни и структуру эстонских семей, чтобы лучше понимать, в какой поддержке больше всего нуждаются люди, чтобы суметь сохранить здоровые отношения в семье и паре. Как государство, мы должны инвестировать в помощь наиболее уязвимым слоям населения и развивать навыки, которые помогут людям жить счастливее и обеспечат здоровое семейное окружение для наших детей“, - подчеркнула Рийсало.
„Примерно 12 000 получателей детских пособий внесли свой вклад в исследование, которое содержит множество подробностей о нюансах условий жизни семей с детьми. Мы надеемся, что эти данные могут быть успешно использованы при разработке государственной политики и оценке ее воздействия“, - сказала Эпп Калласте из Эстонского центра прикладных исследований CentAR.
Исследование показало, что 66% детей живут с отцом, матерью и их общими детьми. 4% детей живут с матерью или отцом, у которого есть новый партнер без детей в данной семье. 17% детей живут с одним родителем без партнера, а 12% живут в семьях, где оба партнера имеют детей, и не все они происходят от одних и тех же родителей.
Средний размер семей с детьми составляет 3,7 человека, причем составные семьи больше среднего как по количеству членов семьи, так и по количеству детей. Почти половина семей с детьми являются однодетными (45%), двое детей воспитываются в 38% семей, трех детей имеют менее 14%, а четырех и более детей менее 5% семей.
Большинство детей живут с матерью (97%), значительно меньше детей живут с отцом (74%). Около десятой части детей живут с приемным родителем, т.е. с партнером матери или отца. Чаще всего дети живут с матерью и отцом, 17% детей только с матерью, а 8% с матерью и приемным отцом.
Примерно в трех четвертях семей с отдельно живущим родителем мать и отец имеют совместную опеку над ребенком по всем вопросам, касающимся ребенка, 17% родителей – единоличную. В 34% семей родители, живущие отдельно, договорились о порядке общения с ребенком.
Около половины детей, живущих отдельно от одного из родителей, не оставались у этого родителя на ночь в течение года. Приблизительно треть из этих детей лишь ночевали у другого родителя, не встречаясь с ним в другое время, а почти 14% не имели никаких контактов с другим родителем в течение года.
Чуть более половины получателей детских пособий получают от другого родителя деньги на ребенка, а в трети случаев другой родитель оплачивает счета и другие расходы ребенка. Среди семей с раздельным проживанием родителей 27% не получают от другого родителя денежной помощи для воспитания ребенка ни в какой форме. Финансовый вклад другого родителя воспринимается получателями пособия в семьях с раздельными родителями как несправедливый и недостаточный.
Исследование показало, что у 3,8% детей в свидетельстве о рождении записано только имя матери, и причиной этому является нежелание отца или матери вносить имя второго родителя. В последнее время все чаще причиной отсутствия отчества является искусственное оплодотворение, и количество рождений, при которых имя отца не указывается по выбору родителей, уменьшилось.
Удовлетворенность жизнью в семьях с детьми составляет в среднем 7,7 балла по 10-балльной шкале, но у одиноких родителей этот показатель ниже. Удовлетворенность жизнью также связана с доходом домохозяйства на одного человека: чем ниже доход, тем показатель ниже.
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