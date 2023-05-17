ГРАФИКИ | Особенный год в демографической статистике: рекордно низкая рождаемость и рекордная иммиграция(1)
По данным Департамента статистики, по состоянию на 01.01.2023 в Эстонии проживает 1 365 884 человека, что на 34 088 (2,6%) человек больше, чем годом ранее. В прошлом году в Эстонии родилось 11 646 и умерло 17 315 человек. В Эстонию прибыло 49 414 человек, а выехало из страны 9657 человек, таким образом иммиграция превысила эмиграцию в пять раз.
По словам руководителя отдела демографической и социальной статистики Анет Мюйрсоо, 2022 год в демографической статистике был особенным. „Численность населения Эстонии выросла на 34 088 человек, или, образно говоря, на численность населения Выруского уезда. Такой рост является исключительным. Для сравнения: в два предыдущих года численность населения увеличивалась примерно на 1700 человек (0,1%)“, — сказала Мюйрсоо.
Численность населения выросла за счет иммиграции, на которую в прошлом году более всего повлияли прибывшие в Эстонию украинцы. Среди прибывших в страну лиц 66% были гражданами Украины, из них жить в Эстонии на постоянной основе осталось 33 2171 человек.
2022 год был исключительным также из-за низкого уровня рождаемости. В истории демографической статистики Эстонии, которая ведет свой отсчет с 1919 года, еще никогда не регистрировалось менее 12 000 рождений. Однако в прошлом году родилось всего 11 646 детей. „Вероятно, самая низкая рождаемость столетия была вызвана пандемией, войной в Украине и сопутствующим этому значительным ростом цен и стоимости жизни, что в свою очередь уменьшило уверенность семей в желании иметь детей. Влияние на низкую рождаемость оказывает также тот факт, что половозрелого возраста достигло поколение родившихся в 90-е, которое по численности меньше, чем предыдущие поколения“, — объяснила Мюйрсоо.
Рождалось меньше как первых, вторых, так и третьих детей
В 2022 году родилось 11 646 детей. „Это на 12,3% меньше, чем в 2021 году. При этом количество рождений после восстановления независимости составляло в среднем 14 000 в год. Количественно родилось меньше как первых, вторых, так и третьих детей“, — рассказала Мюйрсоо. Несколько увеличилась доля первых детей (2021: 37,2%; 2022: 39,8%), однако уменьшилась доля вторых (2021: 35,9%, 2022: 33,8%) и третьих (2021: 18,8%, 2022: 18,1%) детей среди всех родившихся. В прошлом году средний возраст рожениц составил 31,2 года, в случае рожавших первого ребенка — 28,9 года. Более подробную статистику рождаемости за 2022 год Департамент статистики опубликует 31 мая.
В прошлом году умерло 17 315 человек. „Это хоть и на 1272 человека меньше, чем в 2021 году, однако следует помнить, что в 2021 году количество смертей было чрезвычайно высоким. В последние десять лед количество смертей оставалось в пределах 15 000–16 000 в год“, — отметила Мюйрсоо.
Сальдо миграции граждан Эстонии было положительным
В прошлом году в страну прибыл 6981 гражданин Эстонии, покинуло страну 5352 человека, т. е. число прибывших превысило число покинувших страну на 1629 человек. Среди граждан других стран больше всего в Эстонию прибыло граждан Украины (33 217), численность которых в десять раз больше, чем год назад. Тенденция роста отмечается и относительно иммиграции граждан России: в прошлом году их прибыло 1918 человек, годом ранее — 1860, а в 2020 году — 1417.
Из Эстонии по-прежнему больше всего иммигрируют в Финляндию. Жить по другую сторону залива уехал 2481 человек (в т. ч. 2068 граждан Эстонии), что является самим низким показателем с 2018 года. По этой причине сальдо миграции Эстонии относительно Финляндии спустя пару лет вновь было положительным. Из Финляндии вернулось 2744 человека, из которых 2374 были гражданами Эстонии.
„Всего в прошлом году оставшихся жить в Эстонии было на 39 757 человек больше, чем покинувших страну. Хотя 2022 год характеризуется чрезвычайно высоким количеством иммигрантов, внимания заслуживает и тот факт, что количество эмигрантов за последние годы было самым низким“, — отметила Мюйрсоо.
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