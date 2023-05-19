Экономика
19.05.2023, 12:20

Конец российского транзита и успешного бизнеса. Сотни потерянных рабочих мест, миллиарды евро не оправдавших себя инвестиций

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Более всего из портовых городов пострадал Силламяэ
На эстонских железных дорогах теперь грузовые составы встречаются нечасто. Особенно редко можно увидеть топливные цистерны.
На эстонских железных дорогах теперь грузовые составы встречаются нечасто. Особенно редко можно увидеть топливные цистерны.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Эстонские железные дороги в настоящее время перевозят наименьшее количество грузов с момента восстановления независимости, транзитный бизнес в упадке, пишет Delfi Ärileht.

Департамент статистики ежемесячно публикует информацию об объеме грузов, перевозимых по железной дороге. Такие маленькие цифры, как сейчас, сложно найти в данных департамента за предыдущие годы. Например, в феврале этого года грузооборот железнодорожного транспорта составлял 0,9 млн тонн, а в марте 2007 года - 7,7 млн ​​тонн. Получается, что 16 лет назад по нашим железным дорогам перевозилось более чем в восемь раз больше грузов.

До этих пор эстонский железнодорожный транспорт был загружен транзитом российских товаров. Его основной жизненной силой была транспортировка российской нефти и нефтепродуктов в эстонские порты. Здесь товар хранился в цистернах и в нужный момент перекачивался в танкеры, с помощью которых российская нефть развозилась по миру. Это приносило хорошую прибыль, и оборот постоянно увеличивался.

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