19.05.2023, 12:20
Конец российского транзита и успешного бизнеса. Сотни потерянных рабочих мест, миллиарды евро не оправдавших себя инвестиций(26)
Более всего из портовых городов пострадал Силламяэ
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонские железные дороги в настоящее время перевозят наименьшее количество грузов с момента восстановления независимости, транзитный бизнес в упадке, пишет Delfi Ärileht.
Департамент статистики ежемесячно публикует информацию об объеме грузов, перевозимых по железной дороге. Такие маленькие цифры, как сейчас, сложно найти в данных департамента за предыдущие годы. Например, в феврале этого года грузооборот железнодорожного транспорта составлял 0,9 млн тонн, а в марте 2007 года - 7,7 млн тонн. Получается, что 16 лет назад по нашим железным дорогам перевозилось более чем в восемь раз больше грузов.