Конец российского транзита и успешного бизнеса. Сотни потерянных рабочих мест, миллиарды евро не оправдавших себя инвестиций

Департамент статистики ежемесячно публикует информацию об объеме грузов, перевозимых по железной дороге. Такие маленькие цифры, как сейчас, сложно найти в данных департамента за предыдущие годы. Например, в феврале этого года грузооборот железнодорожного транспорта составлял 0,9 млн тонн, а в марте 2007 года - 7,7 млн ​​тонн. Получается, что 16 лет назад по нашим железным дорогам перевозилось более чем в восемь раз больше грузов.