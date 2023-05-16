В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика и девочку, ехавших на одном самокате
Вчера произошло 9 дорожных происшествий, из них четыре с участием самокатов. За рулем задержано 17 водителей транспортных средств с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
15 мая в 09.14 произошло происшествие в Таллинне у дома по Петербургскому шоссе,2, где 18-летний мужчина упал с электрического самоката. Самокатчика доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
15 мая в 10.34 произошло дорожное происшествие на перекрестке Таммсааре теэ и Нымме теэ в Таллинне. 25-летняя женщина на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на автомобиле Volkswagen Polo на 53-летнюю женщину. Водитель автомобиля доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.
15 мая в 10.34 произошло дорожно-транспортное происшествие у перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Сааги в Таллинне. 56-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле Toyota Land Cruiser в первом ряду, при совершении левого поворота столкнулся со следовавшим во втором ряду легковым автомобилем Ford Fiesta, которым управлял 29-летний мужчина. Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
15 мая в 14.55 произошло дорожное происшествие у дома по улице Выру, 136 в Тарту. 69-летняя женщина на велосипеде столкнулась на нерегулируемом пешеходном переходе с легковым автомобилем Volkswagen Sharan, которым управляла 39-летняя женщина. Велосипедистку доставили в Клинику Тартуского университета.
15 мая в 15.26 произошло дорожное происшествие у дома по Акадеэмия теэ, 2 в Таллинне. 53-летний мужчина, съезжая на легковом автомобиле Volvo XC70 с круговой дороги, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на пересекавших дорогу на одном самокате 14-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Точные обстоятельства происшествия выясняются. Детей доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
15 мая в 16.24 произошло дорожное происшествие на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пуйестеэ в Тарту. 48-летний мужчина, совершая на легковом автомобиле Volkswagen Transporter левый поворот, наехал на велосипедистку, 26-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.
15 мая в 16.29 произошло дорожное происшествие у дома по Пярнамяэ теэ, 28 в Таллинне. Ехавшая на электрическом самокате 16-летняя девушка упала. Пострадавшую доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
15 мая в 19.07 произошло дорожное происшествие у дома по Синилилле теэ, 2б в Таллинне. 44-летний на самокате потерял управление и упал. Самокатчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
15 мая в 21.06 произошло дорожное происшествие в волости Пыхья-Пярнумаа Пярнуского уезда на 11-м километре дороги Пярну-Яагупи-Кергу. 35-летний мужчина, находясь за рулем мотоцикла Honda VTR 1000F, потерял управление и съехал в канаву. Мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу.
16 мая в 04.16 произошло дорожное происшествие у дома по бульвару Сыпрузе, 237 в Таллинне. 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с самоката, потеряв управление. Самокатчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Информации об угнанных или найденных транспортных средствах не поступало.