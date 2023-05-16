В Таллинне автомобиль сбил на пешеходном переходе мальчика и девочку, ехавших на одном самокате

15 мая в 09.14 произошло происшествие в Таллинне у дома по Петербургскому шоссе,2, где 18-летний мужчина упал с электрического самоката. Самокатчика доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

15 мая в 10.34 произошло дорожное происшествие на перекрестке Таммсааре теэ и Нымме теэ в Таллинне. 25-летняя женщина на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на автомобиле Volkswagen Polo на 53-летнюю женщину. Водитель автомобиля доставила пешехода в Северо-Эстонскую региональную больницу.

15 мая в 10.34 произошло дорожно-транспортное происшествие у перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Сааги в Таллинне. 56-летний мужчина, ехавший на легковом автомобиле Toyota Land Cruiser в первом ряду, при совершении левого поворота столкнулся со следовавшим во втором ряду легковым автомобилем Ford Fiesta, которым управлял 29-летний мужчина. Обоих водителей доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

15 мая в 14.55 произошло дорожное происшествие у дома по улице Выру, 136 в Тарту. 69-летняя женщина на велосипеде столкнулась на нерегулируемом пешеходном переходе с легковым автомобилем Volkswagen Sharan, которым управляла 39-летняя женщина. Велосипедистку доставили в Клинику Тартуского университета.

15 мая в 15.26 произошло дорожное происшествие у дома по Акадеэмия теэ, 2 в Таллинне. 53-летний мужчина, съезжая на легковом автомобиле Volvo XC70 с круговой дороги, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на пересекавших дорогу на одном самокате 14-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Точные обстоятельства происшествия выясняются. Детей доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

15 мая в 16.24 произошло дорожное происшествие на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пуйестеэ в Тарту. 48-летний мужчина, совершая на легковом автомобиле Volkswagen Transporter левый поворот, наехал на велосипедистку, 26-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в Клинику Тартуского университета.