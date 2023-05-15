15.05.2023, 20:30
Поправлявшаяся после операции женщина делала рабочие звонки. Теперь ей светит почти три года тюрьмы(13)
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Если человек, находясь на больничном, хоть немного поработает и заработает денег, то он совершит, по мнению прокуратуры, преступление. Адвокат Марго Леметти считает это противоречащим конституции, пишет Eesti Ekspress.
На проходящем в Харьюском уездном суде процессе по делу Эвели Вавренюк вспыхнул острый и принципиальный спор по поводу инкриминируемого судебному исполнителю и банкротному управляющему Сирье Таэль (54) мошенничества. Согласно обвинению, она обманула Больничную кассу (ныне — Касса здоровья) на 4944 евро. За это прокуратура требует наказать ее условным лишением свободы сроком на два года и 8 месяцев.