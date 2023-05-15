„Мы не можем стоять в стороне, пока Россия уничтожает жизни людей в Украине“. Эстония поддержит перенос центра ВОЗ из Москвы

15 мая состоялась специальная сессия Европейского регионального комитета ВОЗ, на которой подавляющим большинством голосов был поддержан перевод в Копенгаген Регионального центра по неинфекционным заболеваниям (НИЗ). В настоящее время центр базируется в Москве. Это важный шаг по изоляции России от международного сотрудничества с целью повышения цены агрессии. Чтобы расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией, эстонское государство наряду с другими странами-единомышленниками внесет свой вклад в совместное финансирование центра.

„Эстония и другие страны-единомышленники в европейском регионе считают, что центр не может оставаться в стране, которая ведет жестокую агрессивную войну против другой страны региона, нарушая Устав ООН и международное право, провоцируя массовые кризисы в области здравоохранения и непростительные человеческие потери. Мы не можем стоять в стороне, пока Россия уничтожает жизни людей в Украине и в то же самое время представляет себя защитником здоровья и спонсором важных профилактических мероприятий, – сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Профилактика неинфекционных заболеваний требует скоординированных действий, и ВОЗ играет очень важную роль в поддержке научно обоснованной профилактики. Поэтому Эстония поддерживает продолжение работы Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене“.

Страны, поддержавшие переезд Центра, решительно осудили неспровоцированное и неоправданное вторжение России в независимое и мирное украинское государство, включая нападения на медицинские учреждения, и подтвердили свою полную солидарность с Украиной и ее народом.